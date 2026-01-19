В Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 20 января

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – говорится в сообщении.

В Укрэнерго призывают потреблять электроэнергию бережливо.

