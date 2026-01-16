Вражеские дроны атаковали жилой сектор в Сумской области

Вражеские дроны атаковали жилой сектор на Сумщине: возник масштабный пожар
В ночь на 16 января российские БПЛА атаковали жилищный сектор в одном из населенных пунктов Шосткинской громады
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате атаки возник масштабный пожар: горели два жилых дома и здание хозяйственного назначения.
Из-за угрозы повторных вражеских ударов спасатели периодически останавливали работы.
Огнеборцы все очаги горения ликвидировали.
Напомним, ночью 16 января вражеские войска нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Коростенском районе Житомирской области. Спасатели ликвидировали пожар.
