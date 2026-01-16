13:07  16 січня
У Києві студентів переведуть на дистанційне навчання
На Київщині сталася потрійна ДТП: є постраждалий
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині
16 січня 2026, 11:37

Ворожі дрони атакували житловий сектор на Сумщині: виникла масштабна пожежа

16 січня 2026, 11:37
Фото: ДСНС
В ніч на 16 січня російські БпЛА атакували житловий сектор в одному з населених пунктів Шосткинської громади

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа: горіли два житлові будинки та будівля господарського призначення.

Через загрозу повторних ворожих ударів рятувальники періодично призупиняли роботи.

Вогнеборці усі осередки горіння ліквідували.

Ворожі дрони атакували житловий сектор на Сумщині

Нагадаємо, вночі 16 січня ворожі війська завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури в Коростенському районі на Житомирщині. Рятувальники ліквідували пожежу.

