Фото: СБУ

СБУ ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Днепропетровской области. Во время обысков у главы военно-врачебной комиссии (ВВК) при местном ТЦК обнаружили более 300 тыс. долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, чиновница является одним из организаторов сделки. В обмен на взятки она вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва.

Стоимость таких услуг стартовала от 2,5 тыс. долларов.

Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, работавший вместе с 58-летним жителем региона.

Сотрудники СБУ задокументировали более 20 фактов передачи фигурантам взяток.

Главе ВВК и одному из сообщников сообщили о подозрении по нескольким статьям УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.