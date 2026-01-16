Иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине во время комендантского часа граждане смогут передвигаться без специальных пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до пунктов несокрушимости и пунктов обогрева

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль во время часа вопросов к правительству, передает RegioNews.

По его словам, эти меры необходимы, чтобы все оставшиеся без света, воды или тепла могли получить помощь – обогрев, питание, теплый чай, зарядку и связь.

"Фактически будет действовать тот же принцип, что и во время воздушной тревоги: люди могут беспрепятственно передвигаться, чтобы добраться до безопасных мест. В то же время полиция усиливает патрулирование, чтобы поддерживать порядок и оказывать помощь там, где это нужно", – подчеркнул Шмигаль.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отмечал, что правительство не планирует отменять комендантский час, однако в случае продолжительных отключений света или тепла возможны временные и точечные исключения, которые будут приниматься по согласованию с военным командованием.

Как известно, с 26 марта 2023 года комендантский час в столице сократили. Она действует каждый день с 00:00 до 5:00.

Напомним, в Киеве с 2026 года для передвижения во время комендантского часа введут цифровые пропуски. Такое решение было принято на Совете обороны города. Пропуска будут доступны работникам сектора безопасности, обороны и объектов критической инфраструктуры.