Зарабатывали миллионы ежемесячно: в столице разоблачили масштабные нарколаборатории
В Киеве будут судить восьмерых участников группировки, организовавших сети нарколабораторий. Им грозит заключение
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Деятельность злоумышленников разоблачили летом 2025 года. Известно, что ежемесячно они производили до 25 кг амфетамина и ЛСД. Сбывали товар оптовыми партиями розничным дилерам, а также из рук в руки и путем закладок. На этом зарабатывали около 2,5 миллионов гривен в месяц. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.
"Разветвленную сеть нарколабораторий организовали двое киевлян 43-х и 64-х годов. Мощности трех нарколабораторий позволяли дельцам получать около 25 кг наркотиков каждый месяц, стоимость которых на теневом рынке может достигать 2,5 млн грн", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Киеве задержали 55-летнюю местную жительницу, которая использовала таксистов в качестве "курьеров наркотиков". Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.