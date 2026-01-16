Зарабатывали миллионы ежемесячно: в столице разоблачили масштабные нарколаборатории

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Деятельность злоумышленников разоблачили летом 2025 года. Известно, что ежемесячно они производили до 25 кг амфетамина и ЛСД. Сбывали товар оптовыми партиями розничным дилерам, а также из рук в руки и путем закладок. На этом зарабатывали около 2,5 миллионов гривен в месяц. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

"Разветвленную сеть нарколабораторий организовали двое киевлян 43-х и 64-х годов. Мощности трех нарколабораторий позволяли дельцам получать около 25 кг наркотиков каждый месяц, стоимость которых на теневом рынке может достигать 2,5 млн грн", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве задержали 55-летнюю местную жительницу, которая использовала таксистов в качестве "курьеров наркотиков". Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.