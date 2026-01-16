На Волыни муж жестоко убил свою жену

Иллюстративное фото

На Волыни прокуроры отстояли в суде апелляционной инстанции меру наказания для 45-летнего жителя Луцка. Его признали виновным в убийстве жены

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла осенью 2024 года. Тогда во время ссоры мужчина неоднократно ударил 42-летнюю жену ножом. От полученных ран она скончалась. При этом мужчина вины не признал.

Суд первой инстанции назначил наказание в виде заключения. Муж обжаловал это решение. Однако и апелляционный суд оставил его за решеткой: он будет заключен 10 лет.

Напомним, ранее в Дарницком районе Киева задержали 28-летнюю женщину, которая во время ссоры нанесла своему 30-летнему сожительнице четыре ножевых ранения. Злоумышленнице грозит до восьми лет заключения.