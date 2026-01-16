Россияне сбросили КАБ на блокпост возле Купянска: есть раненые

Иллюстративное фото: из открытых источников

Российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по блокпосту вблизи Купянска. Ранены двое военных и двое полицейских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате авиаудара ранения получили двое военнослужащих ВСУ, которые в момент взрыва проезжали мимо блокпоста, а также двое полицейских, которые несли службу на дороге.

Полицейские Луганщины оказали раненым домедицинскую помощь и совместно с другими службами организовали их эвакуацию в больницу.

Напомним, в ночь на 16 января враг атаковал Украину 76 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами, Италмасами и беспилотниками других типов. ПВО обезвредило 53 российских беспилотника.