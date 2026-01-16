08:19  16 января
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
UA | RU
UA | RU
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
16 января 2026, 13:31

Выборы, если они будут, будут выбором между Зеленским и условным "Незеленским"

16 января 2026, 13:31
Читайте також українською мовою
Назначение Буданова, отставка Малыша, назначение Федорова, обвинение Кличко, разоблачение Тимошенко, встреча президента с Притулой, Стерненко, Залужным – все события рассматриваются в сети как подготовка к предстоящим выборам
Назначение Буданова, отставка Малыша, назначение Федорова, обвинение Кличко, разоблачение Тимошенко, встреча президента с Притулой, Стерненко, Залужным – все события рассматриваются в сети как подготовка к предстоящим выборам
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Якобы нет войны и холода в домах.

Не представляю себе выборов в таких условиях.

Даже если остановится война – политическое поле выжжено и зачищено. Нет на нем ни сильных людей, ни объединяющих идей. Война сожгла остатки украинской демократии и почти уничтожила свободу слова.

Выборы, если они будут, будут выбором между Зеленским и условным Незеленским. Вот и все. Без идей, идеологии, стратегии. А этого мало даже для самого Владимира Александровича. Ибо в этой формуле нет будущего для страны.

И еще одна.

Мне пишут в комментариях, что я слишком оптимистично отношусь к Михаилу Федорову. Типа это все тоже из-за выборов. А где, спрашивают, об сделках нового министра?.. – А я о них ничего не знаю. Однако очень хорошо знаю, как легко можно оболгать человека. Поэтому не распространяю сплетни. Если знаю что-нибудь о коррупции в deep strike – я об этом пишу и даю показания. Если ничего не знаю о чем-нибудь другом – не пишу. Потому что дым без огня бывает. Я это знаю по себе. К сожалению.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский выборы политика Украина
Зеленский встретился с Залужным: о чем говорили
15 января 2026, 18:45
Украина получила нового вице-премьера и министра энергетики
14 января 2026, 14:25
"Прослушку" Тимошенко осуществлял депутат "Слуги народа", – источники
14 января 2026, 13:27
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Экономия света и тепла: в Киеве школьники будут отдыхать до 1 февраля
16 января 2026, 13:44
Дома нашли более 500 дронов: в Донецкой области разоблачили военного, который продал ПЗРК и пулеметы
16 января 2026, 13:37
Псевдобанкиры не спят: в Харьковской области аферисты выманили у людей десятки тысяч гривен
16 января 2026, 13:35
Смертельная ссора в селе Житомирской области: полиция задержала подозреваемого
16 января 2026, 13:21
В Киеве студентов переведут на дистанционное обучение
16 января 2026, 13:07
На Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником
16 января 2026, 12:58
На Волыни муж жестоко убил свою жену
16 января 2026, 12:55
Зарабатывали миллионы ежемесячно: в столице разоблачили масштабные нарколаборатории
16 января 2026, 12:25
Россияне сбросили КАБ на блокпост возле Купянска: есть раненые
16 января 2026, 12:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »