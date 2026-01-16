Назначение Буданова, отставка Малыша, назначение Федорова, обвинение Кличко, разоблачение Тимошенко, встреча президента с Притулой, Стерненко, Залужным – все события рассматриваются в сети как подготовка к предстоящим выборам

фото: Офис Президента Украины

Якобы нет войны и холода в домах.

Не представляю себе выборов в таких условиях.

Даже если остановится война – политическое поле выжжено и зачищено. Нет на нем ни сильных людей, ни объединяющих идей. Война сожгла остатки украинской демократии и почти уничтожила свободу слова.

Выборы, если они будут, будут выбором между Зеленским и условным Незеленским. Вот и все. Без идей, идеологии, стратегии. А этого мало даже для самого Владимира Александровича. Ибо в этой формуле нет будущего для страны.

И еще одна.

Мне пишут в комментариях, что я слишком оптимистично отношусь к Михаилу Федорову. Типа это все тоже из-за выборов. А где, спрашивают, об сделках нового министра?.. – А я о них ничего не знаю. Однако очень хорошо знаю, как легко можно оболгать человека. Поэтому не распространяю сплетни. Если знаю что-нибудь о коррупции в deep strike – я об этом пишу и даю показания. Если ничего не знаю о чем-нибудь другом – не пишу. Потому что дым без огня бывает. Я это знаю по себе. К сожалению.