08:19  16 января
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
UA | RU
UA | RU
16 января 2026, 12:58

На Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником

16 января 2026, 12:58
Читайте також українською мовою
Фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили группу лиц, наладивших незаконный сбыт наркотиков в Никополе Днепропетровской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Схему организовал инспектор пограничной службы. К незаконному обороту наркотиков он привлек двух военнослужащих и двух гражданских. Участники группы закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым лицам.

Место для сбыта обустроили в обычной квартире в одной из многоэтажек Никополя. Приобрести наркотики там можно было круглосуточно. Сбыт производили исключительно из рук в руки. Основными наркотическими средствами были каннабис и метамфетамин. Злоумышленникам за первые месяцы деятельности удалось продать несколько сотен доз яда.

Правоохранители прекратили незаконный сбыт, не допустив дальнейшего распространения наркотических средств.

Во время очередного эпизода сбыта всех участников группы разоблачили и задержали. Фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержанным готовятся избрать меру пресечения. Полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям и устанавливает полный круг лиц, входивших в преступную группу.

Напомним, ранее в Киеве задержали 55-летнюю местную жительницу, которая использовала таксистов в качестве "курьеров наркотиков". Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР наркотики задержание Никополь пограничник наркопритон
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Экономия света и тепла: в Киеве школьники будут отдыхать до 1 февраля
16 января 2026, 13:44
Дома нашли более 500 дронов: в Донецкой области разоблачили военного, который продал ПЗРК и пулеметы
16 января 2026, 13:37
Псевдобанкиры не спят: в Харьковской области аферисты выманили у людей десятки тысяч гривен
16 января 2026, 13:35
Выборы, если они будут, будут выбором между Зеленским и условным "Незеленским"
16 января 2026, 13:31
Смертельная ссора в селе Житомирской области: полиция задержала подозреваемого
16 января 2026, 13:21
В Киеве студентов переведут на дистанционное обучение
16 января 2026, 13:07
На Волыни муж жестоко убил свою жену
16 января 2026, 12:55
Зарабатывали миллионы ежемесячно: в столице разоблачили масштабные нарколаборатории
16 января 2026, 12:25
Россияне сбросили КАБ на блокпост возле Купянска: есть раненые
16 января 2026, 12:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »