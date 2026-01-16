На Днепропетровщине ликвидировали наркопритон, организованный пограничником
Правоохранители разоблачили группу лиц, наладивших незаконный сбыт наркотиков в Никополе Днепропетровской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.
Схему организовал инспектор пограничной службы. К незаконному обороту наркотиков он привлек двух военнослужащих и двух гражданских. Участники группы закупали наркотики на черном рынке, фасовали их и сбывали наркозависимым лицам.
Место для сбыта обустроили в обычной квартире в одной из многоэтажек Никополя. Приобрести наркотики там можно было круглосуточно. Сбыт производили исключительно из рук в руки. Основными наркотическими средствами были каннабис и метамфетамин. Злоумышленникам за первые месяцы деятельности удалось продать несколько сотен доз яда.
Правоохранители прекратили незаконный сбыт, не допустив дальнейшего распространения наркотических средств.
Во время очередного эпизода сбыта всех участников группы разоблачили и задержали. Фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Задержанным готовятся избрать меру пресечения. Полиция проверяет их на причастность к другим преступлениям и устанавливает полный круг лиц, входивших в преступную группу.
Напомним, ранее в Киеве задержали 55-летнюю местную жительницу, которая использовала таксистов в качестве "курьеров наркотиков". Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.