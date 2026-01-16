08:19  16 января
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл собой женщину с ребенком
07:56  16 января
В Киевской области произошло тройное ДТП: есть пострадавший
21:26  15 января
Пограничники сорвали попытку россиян прорвать границу на Харьковщине
16 января 2026, 13:21

Смертельная ссора в селе Житомирской области: полиция задержала подозреваемого

16 января 2026, 13:21
Фото: Национальная полиция
В Коростенском районе в селе Хотиновка правоохранители задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в смертельном ранении односельчанина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 50-летний житель общины скончался от ранения в живот, которое получило еще 7 января во время конфликта со знакомым во время совместного употребления алкоголя. Несмотря на травму, потерпевший не обратился за медицинской помощью и через несколько дней скончался.

Тело погибшего было обнаружено 14 января в его доме по месту жительства.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за значительной кровопотери вследствие повреждения внутренних органов.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ему сообщили о подозрении.

Мужчине грозит 7-10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Винницкой области суд назначил 12 лет тюрьмы мужчине, который застрелил односельчанина из охотничьего ружья. Инцидент произошел 15 августа 2025 в селе Великая Кисница. По данным следствия, обвиняемый и 38-летний потерпевший вечером вместе употребляли алкоголь возле местного магазина.

Житомирская область конфликт односельчане ножевое ранение подозрение полиция
