Смертельная ссора в селе Житомирской области: полиция задержала подозреваемого

Фото: Национальная полиция

В Коростенском районе в селе Хотиновка правоохранители задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в смертельном ранении односельчанина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 50-летний житель общины скончался от ранения в живот, которое получило еще 7 января во время конфликта со знакомым во время совместного употребления алкоголя. Несмотря на травму, потерпевший не обратился за медицинской помощью и через несколько дней скончался.

Тело погибшего было обнаружено 14 января в его доме по месту жительства.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила из-за значительной кровопотери вследствие повреждения внутренних органов.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Ему сообщили о подозрении.

Мужчине грозит 7-10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

