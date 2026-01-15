09:26  15 января
15 января 2026, 09:41

В Конотопе на Сумщине остановилась котельная: горожане остались без отопления

15 января 2026, 09:41
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Конотопе на Сумщине вышла из строя котельная из-за переключения электроэнергии, из-за чего часть города осталась без отопления

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин, передает RegioNews.

"Критическая ситуация с отоплением в центральной части города. Котельная вышла из строя (электроника) в связи с переключениями электроэнергии. Люди уже больше шести часов без отопления", – написал он.

Мэр сообщил, что в городе собирают комиссию по чрезвычайным ситуациям. Все коммунальщики, ответственные за теплосети, уже на месте.

"Если к 9:30 не удастся запустить котельную, будут развернуты пункты обогрева", – добавил Артем Семенихин.

Напомним, в начале этой недели без теплоснабжения в столице оставалось более тысячи домов, в другие подачу уже возобновили.

Ранее власти Киева призвали жителей уехать из столицы. На такой шаг пошли из-за похолодания и обстрелов РФ.

Как известно, RegioNews публиковал рекомендации Минздрава, что делать, когда нет тепла дома.

электричество отопление Сумская область Конотоп котельня
