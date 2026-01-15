Иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 15 января, около часа ночи в подъезде одной из многоэтажек на улице Киевской в Тернополе обнаружили младенца в сумке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ребенка доставили в больницу, где его обследовали. Медики установили, что младенец – девочка, появившаяся на свет за несколько часов до того, как ее нашли. Сейчас ребенок находится в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.

Правоохранители разыскивают мать ребенка, устанавливают возможных свидетелей и очевидцев, а также прорабатывают записи с камер видеонаблюдения.

Полиция просит граждан помочь следствию: информацию можно сообщить по номерам (096) 657-82-04 и 102, или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Правоохранители напоминают: в приемном отделении роддома городской больницы №2 действует "Окно жизни", где можно анонимно оставить младенца.

Напомним, в Киеве полицейские сообщили о подозрении врачу роддома из-за гибели роженицы. После тяжелых родов младенец родился мертвым, а на следующий день скончалась и 36-летняя мать.