Вместо документов – отвертка: в Одесской области мужчина напал на работников ТЦК

Иллюстративное фото: omr.gov.ua

13 января в городе Измаиле во время мероприятий по оповещению военнообязанных произошло дерзкое нападение на военнослужащих РТЦК и СП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Во время проверки документов группа военных остановила гражданина, который в ответ получил отвертку и пытался нанести вред личному составу, создавая прямую угрозу жизни и здоровью защитников.

Пытаясь избежать ответственности, нападавший скрылся, сев в автомобиль. Водитель транспортного средства, способствовавший побегу, задержан.

По факту нападения возбуждено уголовное производство по статье 114 Уголовного кодекса Украины. Ведутся процессуальные действия по привлечению всех причастных к ответственности.

В ТЦК подчеркнули, что нападение на военнослужащего при исполнении служебных обязанностей в условиях военного положения является тяжким преступлением и получит надлежащую правовую оценку.

"Военная форма – символ защиты государства. Ни один случай насилия в отношении военных не останется без внимания", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в конце декабря 2025 года в Одессе задержали мужчину, ранившего ножом военного ТЦК. После совершения преступления нападающий долгое время скрывался от правоохранителей. Мужчина пытался скрыться и оказывал физическое сопротивление во время задержания.

Ранее во Львовской области задержали мужчину, который ранил киркой военного ТЦК. За совершенное 52-летнему жителю Стрыя грозит до 5 лет лишения свободы.