11:40  15 января
В Тернополе в подъезде многоэтажки нашли новорожденного ребенка в сумке
09:50  15 января
В Полтавской области маршрутка врезалась в дерево: пострадал водитель
08:36  15 января
На Прикарпатье отец пытал приемных детей: подозрение получила чиновница госслужбы
15 января 2026, 11:07

Вместо документов – отвертка: в Одесской области мужчина напал на работников ТЦК

15 января 2026, 11:07
Иллюстративное фото: omr.gov.ua
13 января в городе Измаиле во время мероприятий по оповещению военнообязанных произошло дерзкое нападение на военнослужащих РТЦК и СП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Во время проверки документов группа военных остановила гражданина, который в ответ получил отвертку и пытался нанести вред личному составу, создавая прямую угрозу жизни и здоровью защитников.

Пытаясь избежать ответственности, нападавший скрылся, сев в автомобиль. Водитель транспортного средства, способствовавший побегу, задержан.

По факту нападения возбуждено уголовное производство по статье 114 Уголовного кодекса Украины. Ведутся процессуальные действия по привлечению всех причастных к ответственности.

В ТЦК подчеркнули, что нападение на военнослужащего при исполнении служебных обязанностей в условиях военного положения является тяжким преступлением и получит надлежащую правовую оценку.

"Военная форма – символ защиты государства. Ни один случай насилия в отношении военных не останется без внимания", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в конце декабря 2025 года в Одессе задержали мужчину, ранившего ножом военного ТЦК. После совершения преступления нападающий долгое время скрывался от правоохранителей. Мужчина пытался скрыться и оказывал физическое сопротивление во время задержания.

Ранее во Львовской области задержали мужчину, который ранил киркой военного ТЦК. За совершенное 52-летнему жителю Стрыя грозит до 5 лет лишения свободы.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
