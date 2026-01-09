12:48  09 января
На Сумщине мужчина в течение 5 лет насиловал внучку: ему грозит пожизненное
11:26  09 января
В Тернопольской области 57-летний мужчина скрыто снимал в душе свою 21-летнюю соседку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
09 января 2026, 12:59

Власти Киева призвали жителей уехать из столицы

09 января 2026, 12:59
иллюстративное фото: из открытых источников
В результате похолодания и обстрелов РФ половина домов Киева осталась без теплоснабжения

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Половина многоквартирных домов Киева – почти 6 тысяч – без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением", – сообщил он.

Коммунальщики заживили социальные учреждения – в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах жителей столицы.

По словам Кличко, службы делают все, чтобы устранить повреждения. Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

"Обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", – подытожил мэр Киева.

Как сообщалось, в ночь на 9 января Киев снова подвергся масштабной вражеской атаке. Зафиксированы повреждения в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах города.

