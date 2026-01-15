Фото: полиция

ДТП произошло в среду, 14 января, около 20:30 в городе Бурштын

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель авто Volkswagen Golf не учел погодные условия и дорожную обстановку, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в авто Renault Master под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП травмировались шесть пассажиров в возрасте от 25 до 55 лет, а также трехлетний ребенок. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, их доставили в больницу. Водители от госпитализации отказались.

Водителей проверили на состояние алкогольного опьянения – оба были трезвыми.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, днем 13 января на Хмельнитчине легковушка врезалась в автовоз на встречной. Погиб мужчина и семилетний ребенок.