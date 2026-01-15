11:40  15 січня
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
09:50  15 січня
На Полтавщині маршрутка врізалась у дерево: постраждав водій
08:36  15 січня
На Прикарпатті батько катував прийомних дітей: підозру отримала посадовиця держслужби
UA | RU
UA | RU
15 січня 2026, 09:41

У Конотопі на Сумщині зупинилася котельня: містяни залишилися без опалення

15 січня 2026, 09:41
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Конотопі на Сумщині вийшла з ладу котельня через перемикання електроенергії, через що частина міста залишилася без опалення

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін, передає RegioNews.

"Критична ситуація з опаленням у центральній частині міста. Котельня вийшла з ладу (електроніка) у зв’язку з перемиканнями електроенергії. Люди вже більше шести годин без опалення", – написав він.

Мер повідомив, що у місті збирають комісію з надзвичайних ситуацій. Всі комунальники, відповідальні за тепломережі, вже на місці.

"Якщо до 9:30 не вдасться запустити котельню, будуть розгорнуті пункти обігріву", – додав Артем Семеніхін.

Нагадаємо, на початку цього тижня без теплопостачання у столиці залишалася понад тисяча будинків, в інші подачу вже відновили.

Раніше влада Києва закликала жителів виїхати зі столиці. На такий крок пішли через похолодання та обстріли РФ.

Як відомо, RegioNews публікував рекомендації МОЗ, що робити, коли немає тепла вдома.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
електрика опалення Сумська область Конотоп котельня
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Росіяни скинули КАБ на Білопілля: є загиблий, четверо поранених
15 січня 2026, 12:39
Хто здав Тимошенко НАБУ: у Раді обговорюють різні версії – УП
15 січня 2026, 12:27
У Черкасах чоловік побив автомобілі працівників ТЦК
15 січня 2026, 12:18
Обіцяв піти на фронт: у Міноборони заявили, що Єрмак не звертався до жодного ТЦК
15 січня 2026, 11:55
Росіяни дронами вдарили по півдню Одещини: зруйновані дві адмінбудівлі
15 січня 2026, 11:52
У Тернополі в під’їзді багатоповерхівки знайшли новонароджену дитину в сумці
15 січня 2026, 11:40
Погрожував поліції та пошкодив службове авто: на Київщині чоловік накинувся на правоохоронців
15 січня 2026, 11:40
На Дніпропетровщині запровадили екстрені відключення світла
15 січня 2026, 11:25
ДТП на Прикарпатті: травмовані семеро пасажирів, серед них – трирічна дитина
15 січня 2026, 11:17
На Полтавщині іномарка збила дитину на пішохідному переході
15 січня 2026, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Сергій Фурса
Віталій Портніков
Всі блоги »