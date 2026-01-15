У Конотопі на Сумщині зупинилася котельня: містяни залишилися без опалення

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Конотопі на Сумщині вийшла з ладу котельня через перемикання електроенергії, через що частина міста залишилася без опалення

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін, передає RegioNews.

"Критична ситуація з опаленням у центральній частині міста. Котельня вийшла з ладу (електроніка) у зв’язку з перемиканнями електроенергії. Люди вже більше шести годин без опалення", – написав він.

Мер повідомив, що у місті збирають комісію з надзвичайних ситуацій. Всі комунальники, відповідальні за тепломережі, вже на місці.

"Якщо до 9:30 не вдасться запустити котельню, будуть розгорнуті пункти обігріву", – додав Артем Семеніхін.

Нагадаємо, на початку цього тижня без теплопостачання у столиці залишалася понад тисяча будинків, в інші подачу вже відновили.

Раніше влада Києва закликала жителів виїхати зі столиці. На такий крок пішли через похолодання та обстріли РФ.

Як відомо, RegioNews публікував рекомендації МОЗ, що робити, коли немає тепла вдома.