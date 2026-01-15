В Полтавской области иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
Авария произошла на улице Вадима Пугачева в Кременчуге. Правоохранители устанавливают детали
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Известно, что 25-летний водитель Skoda сбил 14-летнего мальчика. Подросток тогда переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.
"Причины и обстоятельства происшествия выясняется следственно-оперативной группой полиции", - сообщили правоохранители.
Напомним, 12 января в Хмельницкой области водитель грузовика погиб под колесами трактора, пока крепил буксировочный трос.
В Полтавской области маршрутка врезалась в дерево: пострадал водительВсе новости »
15 января 2026, 09:50ДТП на Хмельнитчине: легковушка врезалась в автовоз на встречной, среди погибших – ребенок
14 января 2026, 10:49Двойная авария на Житомирщине: есть пострадавший
12 января 2026, 20:55
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Дистанционная инвалидность за $12 тысяч: на Днепропетровщине задержали военного-организатора схемы
15 января 2026, 14:07Украинцы могут получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения
15 января 2026, 13:49Во Львове в одной из 16-ти этажей произошел взрыв: возник пожар
15 января 2026, 13:45В Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионерку
15 января 2026, 13:36В Киевской области в пожаре погибла женщина, пострадали мужчина и трое детей
15 января 2026, 13:20На Запорожье из двух районов необходимо эвакуировать еще более 500 человек – ОВА
15 января 2026, 13:08Вражеский дрон уничтожил автомобиль полиции во время эвакуации жителей Харьковщины
15 января 2026, 12:57Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области будут судить чиновника одной из больниц
15 января 2026, 12:48Погиб военный ТЦК, ранены полицейские: в Днепре судили женщину, которая помогла устроить теракт
15 января 2026, 12:45Россияне сбросили КАБ на Белополье: есть погибший, четверо раненых
15 января 2026, 12:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »