В Полтавской области иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе

Фото: Нацполиция

Авария произошла на улице Вадима Пугачева в Кременчуге. Правоохранители устанавливают детали

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Известно, что 25-летний водитель Skoda сбил 14-летнего мальчика. Подросток тогда переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован.

"Причины и обстоятельства происшествия выясняется следственно-оперативной группой полиции", - сообщили правоохранители.

Напомним, 12 января в Хмельницкой области водитель грузовика погиб под колесами трактора, пока крепил буксировочный трос.