15 января 2026, 08:36

На Прикарпатье отец пытал приемных детей: подозрение получила чиновница госслужбы

15 января 2026, 08:36
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Ивано-Франковской области подозрение в служебном бездействии получила начальница службы по делам детей, которая должна была присматривать за детским домом семейного типа, в котором отец годами пытал воспитанников

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что 47-летняя чиновник, вопреки требованиям законодательства и должностной инструкции, не обеспечила надлежащего контроля за условиями проживания и воспитания детей, находившихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Семья, в которой воспитывались дети, состояла на учете как внутренне перемещенные лица и обеспечена жильем за счет государственной субвенции.

О противоправных действиях в семье стало известно благодаря преподавателям лицея, где обучались дети. Несмотря на неоднократные сигналы о насилии, начальница службы по делам детей не инициировала проверки и не приняла меры по изъятию детей из опасной среды.

Следователи задокументировали, что в течение длительного времени отец-воспитатель систематически применял к детям физическое и психологическое насилие, угрозы, унижения, наносил побои ремнями, шлангами, прутьями и шнурами от зарядных устройств, а также заставлял старших детей избивать младших.

В то же время, должностница не общалась с воспитанниками, а в актах обследования условий проживания отмечала, что нарушений не выявлено. В результате такой служебной халатности дети испытали длительные физические и моральные страдания.

Кроме того, государство понесло значительный материальный ущерб – на протяжении 2022–2025 годов родителям-воспитателям было выплачено более 3,3 млн грн государственной социальной помощи.

Летом 2025 года отцу-воспитателю было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки). В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Теперь стражи порядка объявили подозрение и должностной лица. Ее действия квалифицированы по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Напомним, в Киевской области мужчина пытал двух маленьких детей сожительницы. Медики зафиксировали многочисленные синяки на лице и теле малышей. Фигуранта задержали и объявили ему подозрение. Мужчину поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

