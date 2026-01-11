Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла

иллюстративное фото: из открытых источников

Без теплоснабжения в столице остается более 1 тысячи домов, в другие подачу уже возобновили

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Напомним, в результате повреждений инфраструктуры из-за атаки россиян, без теплоснабжения находились 6 тысяч многоэтажек.

"Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно. Но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения. В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться", – отметил мэр украинской столицы.

Ранее власти Киева призвали жителей уехать из столицы. На такой шаг пошли из-за похолодания и обстрелов РФ.