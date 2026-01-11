09:59  11 января
РФ атаковала объекты критической инфраструктуры на Житомирщине, есть раненые
08:26  11 января
Американский телеканал выплатит украинцы полмиллиона гривен за использование ее имени в сериале "Чернобыль"
10:35  10 января
В Киевской области получил приговор агент РФ, который поджег авто военного
11 января 2026, 11:37

Сколько домов в Киеве до сих пор остаются без тепла

11 января 2026, 11:37
иллюстративное фото: из открытых источников
Без теплоснабжения в столице остается более 1 тысячи домов, в другие подачу уже возобновили

Как передает RegioNews, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Напомним, в результате повреждений инфраструктуры из-за атаки россиян, без теплоснабжения находились 6 тысяч многоэтажек.

"Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно. Но ситуация с энергоснабжением в столице остается очень сложной. А от электричества зависит работа и теплопредприятий, и водоснабжения. В ближайшие дни сильные морозы, по прогнозам, не отступят. Поэтому сложная ситуация в столице будет продолжаться", – отметил мэр украинской столицы.

Ранее власти Киева призвали жителей уехать из столицы. На такой шаг пошли из-за похолодания и обстрелов РФ.

