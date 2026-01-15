Угрожал полиции и повредил служебный автомобиль: в Киевской области мужчина набросился на правоохранителей

Фото: Нацполиция

В Киевской области мужчина получил подозрение после того, как он угрожал полицейским. Это произошло в Броварах, когда правоохранители выполняли служебные обязанности

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Это произошло во время проверки соблюдения условий пресечения злоумышленника. Правоохранители прибыли к 52-летнему мужчине. Он начал вести себя агрессивно. Кроме того, повредил служебный автомобиль, в том числе левую часть кузова и боковое зеркало, а также выражал угрозы работникам полиции.

Мужчине уже сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения: содержание под стражей. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который угрожал представителям ТЦК ножом и бросал кирпич в военнослужащих. Ему назначили испытательный срок в 2 года.