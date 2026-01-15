11:40  15 января
В Тернополе в подъезде многоэтажки нашли новорожденного ребенка в сумке
09:50  15 января
В Полтавской области маршрутка врезалась в дерево: пострадал водитель
08:36  15 января
На Прикарпатье отец пытал приемных детей: подозрение получила чиновница госслужбы
15 января 2026, 11:52

Россияне дронами ударили по югу Одесщины: разрушены два админздания

15 января 2026, 11:52
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: armyinform
Читайте також
українською мовою

Ночью 15 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками юг Одесщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО. В то же время, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

В результате атаки разрушены два одноэтажных административных здания с последующим возгоранием. Пожар спасатели ликвидировали.

Пострадал охранник, медпомощь ему оказали на месте.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

Напомним, ночью 15 января россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростеньском районах области.

Дистанционная инвалидность за $12 тысяч: на Днепропетровщине задержали военного-организатора схемы
15 января 2026, 14:07
Украинцы могут получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения
15 января 2026, 13:49
Во Львове в одной из 16-ти этажей произошел взрыв: возник пожар
15 января 2026, 13:45
В Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионерку
15 января 2026, 13:36
В Киевской области в пожаре погибла женщина, пострадали мужчина и трое детей
15 января 2026, 13:20
На Запорожье из двух районов необходимо эвакуировать еще более 500 человек – ОВА
15 января 2026, 13:08
Вражеский дрон уничтожил автомобиль полиции во время эвакуации жителей Харьковщины
15 января 2026, 12:57
Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области будут судить чиновника одной из больниц
15 января 2026, 12:48
Погиб военный ТЦК, ранены полицейские: в Днепре судили женщину, которая помогла устроить теракт
15 января 2026, 12:45
Россияне сбросили КАБ на Белополье: есть погибший, четверо раненых
15 января 2026, 12:39
