Иллюстративное фото: armyinform

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО. В то же время, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

В результате атаки разрушены два одноэтажных административных здания с последующим возгоранием. Пожар спасатели ликвидировали.

Пострадал охранник, медпомощь ему оказали на месте.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.

Напомним, ночью 15 января россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростеньском районах области.