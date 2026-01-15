Россияне дронами ударили по югу Одесщины: разрушены два админздания
Ночью 15 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками юг Одесщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО. В то же время, зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
В результате атаки разрушены два одноэтажных административных здания с последующим возгоранием. Пожар спасатели ликвидировали.
Пострадал охранник, медпомощь ему оказали на месте.
Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.
Напомним, ночью 15 января россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Житомирском и Коростеньском районах области.
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Дистанционная инвалидность за $12 тысяч: на Днепропетровщине задержали военного-организатора схемы
15 января 2026, 14:07Украинцы могут получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения
15 января 2026, 13:49Во Львове в одной из 16-ти этажей произошел взрыв: возник пожар
15 января 2026, 13:45В Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионерку
15 января 2026, 13:36В Киевской области в пожаре погибла женщина, пострадали мужчина и трое детей
15 января 2026, 13:20На Запорожье из двух районов необходимо эвакуировать еще более 500 человек – ОВА
15 января 2026, 13:08Вражеский дрон уничтожил автомобиль полиции во время эвакуации жителей Харьковщины
15 января 2026, 12:57Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области будут судить чиновника одной из больниц
15 января 2026, 12:48Погиб военный ТЦК, ранены полицейские: в Днепре судили женщину, которая помогла устроить теракт
15 января 2026, 12:45Россияне сбросили КАБ на Белополье: есть погибший, четверо раненых
15 января 2026, 12:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все блоги »