В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

В Днепропетровской области 15 января ввели экстренные отключения электроэнергии. Соответствующее решение принято по приказу "Укрэнерго"

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на "ДТЭК", передает RegioNews.

Ранее обнародованные графики обесточивания в регионе временно не действуют.

Сейчас энергетики работают над стабилизацией ситуации и возобновлением бесперебойного электроснабжения в кратчайшие сроки.

После стабилизации работы энергосистемы Украины аварийные отключения будут отменены.

Причиной применения экстренных отключений стал дефицит электроэнергии, возникший в результате постоянных вражеских атак на объекты энергетической инфраструктуры страны.

Жители региона призывают экономно пользоваться электроэнергией в часы ее наличия – это поможет быстрее восстановить стабильную работу энергосистемы и уменьшить количество отключений.

Напомним, в ночь на 15 января российские оккупанты атаковали Криворожский и Никопольский районы Днепропетровщины. К счастью, погибших и пострадавших нет.

