Фото: из открытых источников

Утром 14 января в Черкассах во время проверки военно-учетных документов неизвестный мужчина начал уничтожать служебные авто работники ТЦК. После этого он скрылся с места происшествия

Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК, передает RegioNews.

"В районе улицы Луценко был обнаружен мужчина призывного возраста, который проигнорировал законное требование военнослужащих и пытался покинуть место происшествия. Во время проверки было установлено, что он является нарушителем правил военного учета", – говорится в сообщении.

Мужчине предложили последовать в ТЦК и СП для составления административных материалов.

"Но вместо конструктивного взаимодействия – эскалация. Вокруг собралась толпа, один из граждан достал металлический предмет и начал уничтожать служебные автомобили групп оповещения, разбивая окна. После этого нападающий скрылся в близлежащих зданиях", – добавили в ТЦК.

Нарушителя военного учета доставили в ТЦК и СП для составления админпротоколов и последующего прохождения ВВК.

На место вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств конфликта и розыска нападающего.

"Это не просто хулиганство. Это – агрессивное нападение на военнослужащих и препятствование их служебной деятельности, что напрямую подрывает обороноспособность государства. Это – то, на что и рассчитывает враг, стремясь внести вражду в тылу и посеять недоверие к Силам обороны", – отметили в ТЦК.

Напомним, 14 января во Львовской области обстреляли автомобиль ТЦК. В результате стрельбы никто не пострадал.