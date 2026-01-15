11:40  15 января
В Тернополе в подъезде многоэтажки нашли новорожденного ребенка в сумке
09:50  15 января
В Полтавской области маршрутка врезалась в дерево: пострадал водитель
08:36  15 января
На Прикарпатье отец пытал приемных детей: подозрение получила чиновница госслужбы
UA | RU
UA | RU
15 января 2026, 12:18

В Черкассах мужчина побил автомобили работников ТЦК

15 января 2026, 12:18
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Утром 14 января в Черкассах во время проверки военно-учетных документов неизвестный мужчина начал уничтожать служебные авто работники ТЦК. После этого он скрылся с места происшествия

Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК, передает RegioNews.

"В районе улицы Луценко был обнаружен мужчина призывного возраста, который проигнорировал законное требование военнослужащих и пытался покинуть место происшествия. Во время проверки было установлено, что он является нарушителем правил военного учета", – говорится в сообщении.

Мужчине предложили последовать в ТЦК и СП для составления административных материалов.

"Но вместо конструктивного взаимодействия – эскалация. Вокруг собралась толпа, один из граждан достал металлический предмет и начал уничтожать служебные автомобили групп оповещения, разбивая окна. После этого нападающий скрылся в близлежащих зданиях", – добавили в ТЦК.

Нарушителя военного учета доставили в ТЦК и СП для составления админпротоколов и последующего прохождения ВВК.

На место вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств конфликта и розыска нападающего.

"Это не просто хулиганство. Это – агрессивное нападение на военнослужащих и препятствование их служебной деятельности, что напрямую подрывает обороноспособность государства. Это – то, на что и рассчитывает враг, стремясь внести вражду в тылу и посеять недоверие к Силам обороны", – отметили в ТЦК.

Напомним, 14 января во Львовской области обстреляли автомобиль ТЦК. В результате стрельбы никто не пострадал.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкассы автомобили ТЦК повреждения расследование происшествия
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Дистанционная инвалидность за $12 тысяч: на Днепропетровщине задержали военного-организатора схемы
15 января 2026, 14:07
Украинцы могут получить компенсацию за сгоревшую технику из-за перепадов напряжения
15 января 2026, 13:49
Во Львове в одной из 16-ти этажей произошел взрыв: возник пожар
15 января 2026, 13:45
В Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил пенсионерку
15 января 2026, 13:36
В Киевской области в пожаре погибла женщина, пострадали мужчина и трое детей
15 января 2026, 13:20
На Запорожье из двух районов необходимо эвакуировать еще более 500 человек – ОВА
15 января 2026, 13:08
Вражеский дрон уничтожил автомобиль полиции во время эвакуации жителей Харьковщины
15 января 2026, 12:57
Взятка за инвалидность: в Хмельницкой области будут судить чиновника одной из больниц
15 января 2026, 12:48
Погиб военный ТЦК, ранены полицейские: в Днепре судили женщину, которая помогла устроить теракт
15 января 2026, 12:45
Россияне сбросили КАБ на Белополье: есть погибший, четверо раненых
15 января 2026, 12:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »