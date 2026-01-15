Фото: полиция

ДТП произошло 14 января около 18:00 на улице Героев Мариуполя в Кременчуге

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Маршрутный микроавтобус "Богдан" под управлением 58-летнего водителя выехал за пределы дороги и врезался в дерево.

Вероятно, водителю стало плохо во время движения. Его доставили в больницу.

В момент ДТП в салоне маршрутки находились несколько пассажиров. К счастью, обошлось без их госпитализации.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

