24 декабря 2025, 07:07

Грабовское в Сумской области перешло под контроль россиян - DeepState

24 декабря 2025, 07:07
Карта DeepState
Село Грабовское Сумской области находится под контролем российских оккупационных войск

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Также авторы проекта обновили карту, обозначив как оккупированную территорию Северск Донецкой области. Ранее Генштаб ВСУ сообщал об уходе украинских сил обороны из этого города.

Напомним, недавно в ВСУ заверили, что в поселке Грабовское Сумской области продолжаются бои, а в Рясном оккупантов нет.

РФ в Сумской области: что известно

Ранее издание "Кордон.Медиа" сообщало , что в ночь на 20 декабря в Краснопольской области Сумской области российские войска вошли в пограничное село Грабовское, которое расположено непосредственно на линии границы.

Также отмечалось, что на вечер 20 декабря в селе Рясное находилась вражеская пехота.

На следующий день ВСУ подтвердили факт пересечения государственной границы Украины российскими войсками вблизи села Грабовское в Сумской области, недалеко от границы с Россией. Россияне при этом вывезли более 50 гражданских лиц . Такие действия, по словам украинского омбудсмена, грубое нарушение международного гуманитарного права, законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения.

По данным ВСУ, гражданских жителей Грабовского принудительно вывезла 36 бригада РФ.

