В Ровенской области в доме взорвался газовый баллон: пострадали женщина и подросток

В воскресенье, 8 февраля, в селе Сопачев Вараского района взорвался газовый баллон в частном жилом доме, пострадали женщина и подросток

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека – их госпитализировали в травматологическое отделение Варажской многопрофильной больницы.

Женщина 1976 г. рождения получила термические ожоги II степени головы, туловища, а также верхних и нижних конечностей.

Парень 2009 года рождения получил термические ожоги II степени обеих верхних и нижних конечностей, лица и волосяной части головы. Состояние обоих пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

Спасатели призывают граждан строго соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами и баллонами, а также регулярно проверять их техническое состояние, чтобы предотвратить подобные трагедии.

Напомним, в Киевской области взорвался балкон в многоэтажке. В результате 69-летний мужчина и женщина получили ожоги разной степени тяжести. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее в городе Славутич на Киевщине в квартире взорвался газовый баллон. Пострадали два человека.