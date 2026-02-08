В Ровенской области в доме взорвался газовый баллон: пострадали женщина и подросток
В воскресенье, 8 февраля, в селе Сопачев Вараского района взорвался газовый баллон в частном жилом доме, пострадали женщина и подросток
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали два человека – их госпитализировали в травматологическое отделение Варажской многопрофильной больницы.
Женщина 1976 г. рождения получила термические ожоги II степени головы, туловища, а также верхних и нижних конечностей.
Парень 2009 года рождения получил термические ожоги II степени обеих верхних и нижних конечностей, лица и волосяной части головы. Состояние обоих пострадавших медики оценивают как средней тяжести.
Спасатели призывают граждан строго соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами и баллонами, а также регулярно проверять их техническое состояние, чтобы предотвратить подобные трагедии.
