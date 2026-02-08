16:19  08 февраля
В Кривом Роге на железнодорожном вокзале задержали военного с гранатой
14:14  08 февраля
В Ровенской области в доме взорвался газовый баллон: пострадали женщина и подросток
13:12  08 февраля
Отключение света в Буковеле: курорт работает от генераторов
08 февраля 2026, 18:50

Предупреждение синоптиков: 9 февраля гололедица по всей стране

08 февраля 2026, 18:50
В понедельник, 9 февраля, в Украине ожидается гололедица на дорогах и мороз

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Небольшой снег ожидается в большинстве западных, южных и восточных областей, на остальной территории осадков не будет. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • Ночью: 13-18° мороза, в Прикарпатье, юге и юго-востоке –9-14° мороза, в Закарпатье около 0°
  • Днем: 7-12° мороза, на юге и востоке – 3-8° мороза, в Закарпатье 1-6° тепла

В Киеве без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 14-16° мороза, днем 8-10° мороза.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными, соблюдать правила безопасности и по возможности ограничить передвижение по скользким дорогам.

Напомним, по прогнозам метеорологов, в Украину снова придут 25-градусные морозы. Холодный воздух из Скандинавии начнет поступать с 8 февраля. В этот период осадки прекратятся, а атмосферное давление повысится. В период с 9 по 11 февраля ожидается ясная и морозная погода.

