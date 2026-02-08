В Кривом Роге на железнодорожном вокзале задержали военного с гранатой

Иллюстративное фото: из открытых источников

В субботу, 7 февраля, на железнодорожном вокзале "Роковатая" в Кривом Роге правоохранители задержали мужчину с гранатой в зале ожидания

Об этом сообщает "Известно" со ссылкой на Телеграмм-канал "Свои – Кривой Рог", передает RegioNews.

По предварительным данным, речь идет о боевой гранате Ф-1. Боеприпас был изъят и направлен на экспертизу для уточнения всех деталей.

Задержанный – 33-летний мужчина, бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины, самовольно покинувший место службы.

Мотивы его действий и цель пребывания на железнодорожном вокзале с гранатой устанавливают правоохранители.

Все происшествия выясняются.

Напомним, в Полтаве пьяный военный бросил гранату у припаркованных машин. В суде мужчина признал вину и объяснил, что был пьян и совершил правонарушение "непреднамеренно". Он заявил о готовности сотрудничать со следствием и продолжать службу в ВСУ.