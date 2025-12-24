08:14  24 грудня
24 грудня 2025, 07:07

Грабовське на Сумщині перейшло під контроль росіян – DeepState

24 грудня 2025, 07:07
Мапа DeepState
Село Грабовське Сумської області наразі перебуває під контролем російських окупаційних військ

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Також автори проєкту оновили карту, позначивши як окуповану територію Сіверськ Донецької області. Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про відхід українських сил оборони з цього міста.

Нагадаємо, нещодавно в ЗСУ запевнили, що в селищі Грабовське Сумської області тривають бої, а у Рясному окупантів немає.

РФ на Сумщині: що відомо

Раніше видання "Кордон.Медіа" повідомляло, що в ніч на 20 грудня на Краснопільщині Сумської області російські війська увійшли до прикордонного села Грабовське, яке розташоване безпосередньо на лінії кордону.

Також зазначалося, що станом на вечір 20 грудня у селі Рясне перебувала ворожа піхота.

Наступного дня ЗСУ підтвердили факт перетину державного кордону України російськими військами поблизу села Грабовське у Сумській області, неподалік кордону з Росією. Росіяни при цьому вивезли понад 50 цивільних осіб. Такі дії, за словами українського омбудсмена, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни, незаконним позбавленням волі та примусовою депортацією цивільного населення.

За даними ЗСУ, цивільних мешканців Грабовського примусово вивезла 36-а бригада РФ.

Сумська область
23 грудня 2025
07 серпня 2025
