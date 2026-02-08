АРМА остановило продажу земли на 460 га из-за возможной связи покупателей с окружением Левочкина

Иллюстративное фото: из открытых источников

Агентство по розыску и менеджменту активов отказалось подписывать протокол торгов в "Прозорро.Продаже" о продаже 460 га земли на горной долине Боржава в Закарпатской области

Об этом сообщило АРМА, передает RegioNews.

Отмечается, что эти земли были проданы лицам, связанным с бывшим главой Администрации президента Виктора Януковича Сергеем Левочкиным.

"Полученная в ходе проверки информация свидетельствует о наличии признаков связанности, которые по международным стандартам asset recovery считаются неприемлемыми, поскольку могут создавать риск фактического возврата актива под контроль бывших владельцев", – отметили в агентстве.

АРМА направило официальные обращения в НАБУ и САП для получения процессуальной оценки установленной связанности. После этого планируется повторная оценка и новый конкурс по продаже земли.

"Электронная система "Прозорро.Продажи" обеспечивает конкурентность и прозрачность торгов, тогда как АРМА несет ответственность за конечный результат – недопущение возврата актива под контроль лиц, связанных с уголовными правонарушениями", – добавили в агентстве.

Напомним, в начале января стало известно, что Агентство розыска и менеджмента активов продало 460 га земли на горной долине Боржава в Закарпатской области за 89,5 млн грн. Участок приобрел Андрей Винграновский. Журналисты выяснили, что Винграновский является владельцем ООО "Омбри Инвестмент", входящего в "корпоративную группу семьи Левочкиных".