Омбудсмен Лубинец отреагировал на принудительную депортацию 50 граждан из Сумщины

Фото: LB.ua

Военнослужащие Вооруженных сил РФ незаконно задержали около 50 жителей села Грабовское Сумской области, удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащим условиям, а 20 декабря принудительно вывезли на территорию России

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

Такие действия, по словам украинского омбудсмена, грубое нарушение международного гуманитарного права, законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения.

Лубинец сообщил, что обратился к уполномоченному по правам человека РФ с требованием предоставить информацию о месте нахождения депортированных граждан, условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также в Международный комитет Красного Креста.

Украинский омбудсмен призвал международное сообщество предоставить правовую оценку действиям РФ и использовать все имеющиеся механизмы для пресечения незаконных депортаций.

Также Лубинец отметил важность эвакуации жителей зон боевых действий, особенно детей, чтобы сохранить жизнь и свободу гражданского населения, и предложил законодательно урегулировать принудительную эвакуацию с опасных территорий.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в ночь на 20 декабря российские войска зашли в пограничное село Грабовское Краснопольской общины Сумской области, расположенное непосредственно на линии государственной границы. Впоследствии в ВСУ подтвердили, что россияне пересекли государственную границу и вывезли оттуда более 50 гражданских.