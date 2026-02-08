В Полтаве владелица кафе получила ожог глаз во время конфликта с работниками ТЦК

Фото: интернет-издание "Полтавщина"

В Полтаве в кафе "История" 24 января во время конфликта с группой мужчин в балаклавах и военной форме, назвавшихся "работниками ТЦК", владелица заведения получила ожог глаз от распыленного перечного баллончика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интернет-издание "Полтавщина".

Отмечается, что в редакцию обратились полтавчанки Лариса Волейникова и Анастасия Литвиненко, владелица кафе "История" вблизи автостанции на улице Сенной, с просьбой привлечь внимание к инциденту, произошедшему в конце января 2026 года.

По словам заявительниц, 24 января вечером в заведение вошел мужчина, который заказал кофе и находился в кафе как обычный посетитель. Через несколько минут туда вошла группа из семи мужчин в балаклавах и военной форме, которые представились "работниками ТЦК".

Очевидцы утверждают, что мужчины требовали у посетителя документы, а тот ответил, что предъявит их только сотрудникам полиции, предложив вызвать правоохранителей. Владелица кафе Анастасия Литвиненко попросила неизвестных покинуть помещение и ждать полицию на улице, объяснив, что внутри находятся другие посетители.

Во время конфликта один из мужчин распилил перечный баллончик в лицо владелицы кафе. Газ попал также на других посетителей, в частности, Ларису Волейникову. После инцидента мужчины покинули заведение и уехали с места происшествия.

Владелец кафе обратилась в травмпункт, где медики зафиксировали ожог глаз, что подтверждается медицинской справкой. Потерпевшая узнала одного из мужчин, который применил баллончик, и указала на него в заявлении. При этом, по словам заявительниц, правоохранители до сих пор не изъяли перечный баллончик как вещественное доказательство.

Литвиненко подчеркнула, что не против ТЦК и мобилизации, но действия группы должны происходить в правовом поле. По ее словам, систематические визиты людей в форме в кафе отпугивают клиентов и негативно влияют на бизнес, ведь они не предъявляют удостоверения и не имеют опознавательных знаков.

После инцидента потерпевшие столкнулись с трудностями при регистрации уголовного правонарушения: первое заявление фактически не было зарегистрировано, потерпевшее заставили писать его повторно, а номер уголовного производства и данные следователя до сих пор не предоставлены.

Спикер Полтавского райуправления полиции Василий Зуб сообщил, что обращение потерпевших зарегистрировано, сейчас идет проверка обстоятельств происшествия, после чего событиям будет предоставлена правовая квалификация.

В Полтавском областном ТЦК и СП заявили, что не могут комментировать ситуацию, потому что не владеют информацией об инциденте.

