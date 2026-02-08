16:19  08 февраля
В Кривом Роге на железнодорожном вокзале задержали военного с гранатой
14:14  08 февраля
В Ровенской области в доме взорвался газовый баллон: пострадали женщина и подросток
13:12  08 февраля
Отключение света в Буковеле: курорт работает от генераторов
08 февраля 2026, 14:39

19-я атака с начала года: РФ ударила по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине

08 февраля 2026, 14:39
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Полтавщины
Читайте також
українською мовою

В ночь на 8 февраля российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Целью удара стали объекты Группы "Нефтегаз" в Полтавской области

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает RegioNews.

В результате атаки зафиксировано попадание и разрушение оборудования. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В компании отмечают, что это уже 19-я целенаправленная атака на объекты Группы "Нафтогаз" с начала года.

Несмотря на постоянную угрозу, энергетики продолжают восстановительные работы по обеспечению стабильной работы энергосистемы.

По данным ГСЧС, к ликвидации последствий привлекалось около 200 спасателей и 60 единиц техники.

Напомним, в ночь на 8 февраля российские войска произвели запуск более 101 ударного беспилотника по территории Украины. Приблизительно 70 из них были дронами типа Shahed. Зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на одной локации.

05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
