19-я атака с начала года: РФ ударила по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине

Фото: ГСЧС Полтавщины

В ночь на 8 февраля российские войска совершили очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Целью удара стали объекты Группы "Нефтегаз" в Полтавской области

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает RegioNews.

В результате атаки зафиксировано попадание и разрушение оборудования. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В компании отмечают, что это уже 19-я целенаправленная атака на объекты Группы "Нафтогаз" с начала года.

Несмотря на постоянную угрозу, энергетики продолжают восстановительные работы по обеспечению стабильной работы энергосистемы.

По данным ГСЧС, к ликвидации последствий привлекалось около 200 спасателей и 60 единиц техники.

Напомним, в ночь на 8 февраля российские войска произвели запуск более 101 ударного беспилотника по территории Украины. Приблизительно 70 из них были дронами типа Shahed. Зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на одной локации.