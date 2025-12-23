Российские оккупанты продвигаются на Сумщине и Донетчине – DeepState

Карта DeepState

Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState, сообщает RegioNews.

В частности, враг продвигается вблизи села Юнаковка Юнаковской сельской общины Сумского района Сумской области и возле села Свято-Покровское Северской городской общины Бахмутского района Донецкой области.

РФ в Сумской области: что известно

Ранее издание "Кордон.Медиа" сообщало, что в ночь на 20 декабря в Краснопольской области Сумской области российские войска вошли в пограничное село Грабовское, которое расположено непосредственно на линии границы.

Также отмечалось, что на вечер 20 декабря в селе Рясное находилась вражеская пехота.

На следующий день ВСУ подтвердили факт пересечения государственной границы Украины российскими войсками вблизи села Грабовское в Сумской области, недалеко от границы с Россией. Россияне при этом вывезли более 50 гражданских лиц . Такие действия, по словам украинского омбудсмена, грубое нарушение международного гуманитарного права, законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения.