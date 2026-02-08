Покушение на генерала ГРУ России: подозреваемый был задержан в ОАЭ

Скриншот с видео

В Объединенных Арабских Эмиратах задержан подозреваемый в покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева

Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ России, передает RegioNews.

Отмечается, что задержанный – гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения. В спецслужбе РФ утверждают, что именно он является непосредственным исполнителем покушения.

Правоохранительные органы ОАЭ выдали подозреваемого России.

Также в ФСБ сообщили, что совместно с МВД РФ якобы установили пособников преступления. По утверждению российской спецслужбы, одна из них – Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения – после покушения уехала в Украину.

В ФСБ заявляют, что сейчас идет розыск организаторов преступления.

Напомним, 6 февраля в Москве произошло покушение на первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Его госпитализировали с несколькими пулевыми ранениями.