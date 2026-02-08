Отключение света в Буковеле: курорт работает от генераторов

Фото: соцсети

В субботу, 7 февраля, на горнолыжном курорте Буковель задымился один из подъемников. Предварительно сообщают, что это могло произойти из-за перебоев со светом, однако точная причина пока неизвестна

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Со вчерашнего дня курорт частично перешел на работу от генераторов после массированной атаки на украинскую энергетику, из-за которой начались отключения электроэнергии.

В соцсетях распространились фото и видео, где видно, как отдыхающие поднимались на вершину трасс пешком со своими лыжами и сноубордами, поскольку подъемники временно не работали.

Сейчас курорт работает частично от генераторов.

В сети также появилось видео, на котором видны задымления на подъемнике.

В чате, где общаются отдыхающие, уточняют, что это не пожар, а предположительно перегрев генератора.

Напомним, в ночь на 7 февраля Россия выпустила по Украине более 400 дронов и около 40 ракет. Основная цель – энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Зафиксированы повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях.

По данным Укрэнерго, специалисты делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное оборудование. Восстановительные работы продолжаются как на электростанциях, так и высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности атомных электростанций.