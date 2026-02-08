Россияне с РСЗО атаковали Чернобаевку: повреждено около 20 домов

Скриншот с видео

Сегодня с самого утра российские захватчики обстреляли село Чернобаевка Херсонской области из реактивных систем залпового огня

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В результате ударов повреждено около двух десятков частных домов: выбиты стекла, разбиты фасады, кровли и комнаты.

К счастью, информации о пострадавших пока не поступало.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы. Они помогают жителям с первоочередными ремонтными работами и оценкой последствий обстрелов.

Напомним, в субботу, 7 февраля, в 23:10 российские войска покрыли огнем центральную часть Херсона и Корабельный район города. По предварительной информации, ранения получили восемь женщин, некоторые из них спасателям пришлось деблокировать из-под завалов.