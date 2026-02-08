16:19  08 февраля
В Кривом Роге на железнодорожном вокзале задержали военного с гранатой
14:14  08 февраля
В Ровенской области в доме взорвался газовый баллон: пострадали женщина и подросток
13:12  08 февраля
Отключение света в Буковеле: курорт работает от генераторов
UA | RU
UA | RU
08 февраля 2026, 18:10

Стало известно, кто представит Украину на "Евровидении 2026" в Вене

08 февраля 2026, 18:10
Читайте також українською мовою
Фото: Общественное Новости
Читайте також
українською мовою

Украинская певица Leléka победила на национальном отборе и представит Украину на 70-м песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в Вене

Об этом информирует Общественное Культура, передает RegioNews.

Во время Национального отбора артистка исполнила песню Ridnym. Она совмещает фолькджаз, артпоп и электронику, струнный оркестр и бандуру.

Композиция рассказывает о внутренних изменениях, принятии страха и движении вперед в момент, когда привычные опоры исчезают.

Члены жюри и зрители отдали артистке максимальные 10 баллов.

Leléka – сценический псевдоним украинской певицы, аранжировщицы и кинокомпозиторки Виктории Аисты. Родилась в городе Шахтерское на Днепровщине. Окончила Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в Киеве и во время учебы работала актрисой в Молодом театре.

В 2016 году переехала в Берлин, где основала этноджазовую группу Leléka, училась джазовому вокалу в консерватории Дрездена и получила магистерское образование по кинокомпозиции. Параллельно развивает сольный артпроект Donba₴grl, а в Украине известна как автор музыки к сериалу "И будут люди".

Напомним, ранее Leleka рассказала о разрыве с мужем-немцем накануне Нацотбора на Евровидение. По ее словам, это были отличные и здоровые отношения. Однако впоследствии оказалось, что любимый не хочет детей, и они разошлись.

"Евровидение 2026": что известно

Юбилейный 70-й конкурс состоится в Вене. Гранд-финал запланирован на 16 мая, полуфинальные шоу – 12 и 14 мая на арене Wiener Stadthalle.

В конкурсе примут участие 35 стран.

Украина выступит во втором полуфинале. В финал автоматически попадут представители стран "большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия), а также победительница прошлого года – Австрия. Испания в первый раз отказалась от роли.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина конкурс Австрия Евровидение песня Вена нацотбор Leléka
"Практически все финансировали мы": Jerry Heil призналась, сколько ей стоило Евровидение-2024
06 февраля 2026, 00:35
Все новости »
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
Предупреждение синоптиков: 9 февраля гололедица по всей стране
08 февраля 2026, 18:50
"Энергетика РФ – законная цель, но у Украины нет ресурсов для зеркального ответа" – Зеленский
08 февраля 2026, 17:54
АРМА остановило продажу земли на 460 га из-за возможной связи покупателей с окружением Левочкина
08 февраля 2026, 17:34
В Полтаве владелица кафе получила ожог глаз во время конфликта с работниками ТЦК
08 февраля 2026, 16:41
В Кривом Роге на железнодорожном вокзале задержали военного с гранатой
08 февраля 2026, 16:19
Россияне с РСЗО атаковали Чернобаевку: повреждено около 20 домов
08 февраля 2026, 15:48
Авиаудар по Краматорску: ранен корреспондент "Интера"
08 февраля 2026, 15:23
Покушение на генерала ГРУ России: подозреваемый был задержан в ОАЭ
08 февраля 2026, 14:56
19-я атака с начала года: РФ ударила по объектам "Нафтогаза" на Полтавщине
08 февраля 2026, 14:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
Все публикации »
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Алексей Гончаренко
Все блоги »