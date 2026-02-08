Стало известно, кто представит Украину на "Евровидении 2026" в Вене

Фото: Общественное Новости

Украинская певица Leléka победила на национальном отборе и представит Украину на 70-м песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в Вене

Об этом информирует Общественное Культура, передает RegioNews.

Во время Национального отбора артистка исполнила песню Ridnym. Она совмещает фолькджаз, артпоп и электронику, струнный оркестр и бандуру.

Композиция рассказывает о внутренних изменениях, принятии страха и движении вперед в момент, когда привычные опоры исчезают.

Члены жюри и зрители отдали артистке максимальные 10 баллов.

Leléka – сценический псевдоним украинской певицы, аранжировщицы и кинокомпозиторки Виктории Аисты. Родилась в городе Шахтерское на Днепровщине. Окончила Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в Киеве и во время учебы работала актрисой в Молодом театре.

В 2016 году переехала в Берлин, где основала этноджазовую группу Leléka, училась джазовому вокалу в консерватории Дрездена и получила магистерское образование по кинокомпозиции. Параллельно развивает сольный артпроект Donba₴grl, а в Украине известна как автор музыки к сериалу "И будут люди".

Напомним, ранее Leleka рассказала о разрыве с мужем-немцем накануне Нацотбора на Евровидение. По ее словам, это были отличные и здоровые отношения. Однако впоследствии оказалось, что любимый не хочет детей, и они разошлись.

"Евровидение 2026": что известно

Юбилейный 70-й конкурс состоится в Вене. Гранд-финал запланирован на 16 мая, полуфинальные шоу – 12 и 14 мая на арене Wiener Stadthalle.

В конкурсе примут участие 35 стран.

Украина выступит во втором полуфинале. В финал автоматически попадут представители стран "большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия), а также победительница прошлого года – Австрия. Испания в первый раз отказалась от роли.