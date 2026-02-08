"Энергетика РФ – законная цель, но у Украины нет ресурсов для зеркального ответа" – Зеленский

Скриншот с видео

Президент Зеленский заявил, что энергетика России является законной целью для Украины, но наше государство не может отвечать на атаки РФ с такой же силой

Об этом Зеленский сказал в ходе общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института, передает RegioNews.

Президент подчеркнул, что российская энергетика фактически является частью военной машины, ведь средства от продажи нефти идут на производство оружия, которым убивают украинцев. Поэтому для Украины такие объекты являются законными военными целями.

Зеленский отметил, что Россия целенаправленно бьет по украинской энергетике, пытаясь сломать общество и ослабить оборону страны. Украина же отвечает ударами по энергетике РФ, однако не может наносить зеркальные удары из-за ограниченных ресурсов.

"Эта задача для гибридной войны – разделить общество, чтобы ослабить его и сломать. Сломаешь гражданских, сломаются военные, по крайней мере риск высок. Вот что делает враг. Наносим ли мы зеркальный ответ? Нет, у нас не хватает такого ресурса, который есть у них", – подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 7 февраля Россия выпустила по Украине более 400 дронов и около 40 ракет. Основная цель – энергосеть, генерация и распределительные подстанции. Зафиксированы повреждения в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях.

