Дроны РФ атакуют север Сумщины: есть перебои с электричеством
Этой ночью 23 декабря север Сумской области подвергся массированным атакам российских беспилотников
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По его словам, российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Шосткинщине, а также зафиксировано попадание на территории Конотопского района.
Предварительно известно, что люди не пострадали. Однако из-за атак наблюдаются перебои с электроснабжением.
Информация о всех последствиях атак уточняется.
Напомним, сегодня, 23 декабря, Россия массированно атакует Украину. В столице и во всех областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российских ударных беспилотников и ракет. Ранее военные также предупреждали о многочисленных группах вражеских беспилотников, запущенных войсками РФ по разным направлениям.