07:40  23 декабря
Банковские мошенники в Днепре присвоили более 50 млн грн
01:30  23 декабря
Звездный учитель физики Руслан Игоревич тайно женился
07:50  23 декабря
Несколько дней без еды и воды: на Кировоградщине судили мать, которая оставила детей на произвол судьбы
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2025, 07:10

Дроны РФ атакуют север Сумщины: есть перебои с электричеством

23 декабря 2025, 07:10
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Этой ночью 23 декабря север Сумской области подвергся массированным атакам российских беспилотников

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Шосткинщине, а также зафиксировано попадание на территории Конотопского района.

Предварительно известно, что люди не пострадали. Однако из-за атак наблюдаются перебои с электроснабжением.

Информация о всех последствиях атак уточняется.

Напомним, сегодня, 23 декабря, Россия массированно атакует Украину. В столице и во всех областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российских ударных беспилотников и ракет. Ранее военные также предупреждали о многочисленных группах вражеских беспилотников, запущенных войсками РФ по разным направлениям.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война электричество Сумская область атака дроны перебой
"Оптимистически настроенный": Буданов прокомментировал заключение мира с РФ по плану США
22 декабря 2025, 16:39
Из-за массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре бюджет Украины недополучает значительные средства
22 декабря 2025, 13:59
Войска РФ за неделю запустили по Херсонщине более 2800 дронов
22 декабря 2025, 13:12
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
В Мукачево суд избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в многоэтажке
23 декабря 2025, 08:36
Россияне ударили по Ровенщине: поврежден многоквартирный дом
23 декабря 2025, 08:25
Драка подростков в ТЦ Винницы: пострадал 16-летний парень
23 декабря 2025, 08:24
В Николаевской области на складе магазина произошел масштабный пожар
23 декабря 2025, 08:12
Текущее состояние войны: почему быстрого мира не будет
23 декабря 2025, 07:58
"Никто так не скрывался": как журналисты искали бизнесмена Миндича в Израиле
23 декабря 2025, 07:56
Несколько дней без еды и воды: на Кировоградщине судили мать, которая оставила детей на произвол судьбы
23 декабря 2025, 07:50
Массированный удар: РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины
23 декабря 2025, 07:43
Банковские мошенники в Днепре присвоили более 50 млн грн
23 декабря 2025, 07:40
Россияне атаковали FPV-дронами Никопольщину: что известно
23 декабря 2025, 07:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »