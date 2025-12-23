Дроны РФ атакуют север Сумщины: есть перебои с электричеством

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Шосткинщине, а также зафиксировано попадание на территории Конотопского района.

Предварительно известно, что люди не пострадали. Однако из-за атак наблюдаются перебои с электроснабжением.

Информация о всех последствиях атак уточняется.

Напомним, сегодня, 23 декабря, Россия массированно атакует Украину. В столице и во всех областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения российских ударных беспилотников и ракет. Ранее военные также предупреждали о многочисленных группах вражеских беспилотников, запущенных войсками РФ по разным направлениям.