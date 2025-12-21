Враг на Сумщине: бои в Грабовском, в Рясном российских войск нет – ВСУ

Иллюстративное фото: Reuters

В поселке Грабовское Сумской области продолжаются бои, а в Рясном окупантов нет, заверили в ВСУ

Об этом сообщила Группировка Объединенных сил, передает RegioNews.

"Украинские защитники прилагают усилия к выбиванию окупантов на российскую территорию. Несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Обильное россияне пока отсутствуют", – говорится в сообщении.

Также в ВСУ сообщили, что гражданских жителей Грабовского принудительно вывезла 36 бригада РФ.

РФ в Сумской области: что известно

Ранее издание "Кордон.Медиа" сообщало, что в ночь на 20 декабря в Краснопольской области Сумской области российские войска вошли в пограничное село Грабовское, которое расположено непосредственно на линии границы.

Также отмечалось, что на вечер 20 декабря в селе Рясное находилась вражеская пехота.

На следующий день ВСУ подтвердили факт пересечения государственной границы Украины российскими войсками вблизи села Грабовское в Сумской области, недалеко от границы с Россией. Россияне при этом вывезли более 50 гражданских лиц. Такие действия, по словам украинского омбудсмена, грубое нарушение международного гуманитарного права, законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения.