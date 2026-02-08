Авиаудар по Краматорску: ранен корреспондент "Интера"

Фото: t.me/spilkanews

Журналисты телеканала "Интер" попали под удар российской авиации в Краматорске Донецкой области

Об этом сообщил Национальный союз журналистов, передает RegioNews.

По информации съемочной группы, одна из авиабомб взорвалась у подъезда, где находилась команда программы "Подробности".

Взрыв уничтожил гражданскую инфраструктуру.

Корреспондент Игорь Левенок получил осколочные ранения в левую руку. Остальные члены съемочной группы не пострадали.

Напомним, в воскресенье, 8 февраля, в 05:00 российская армия сбросила авиабомбу "ФАБ-250" на Краматорск. В результате атаки погибла 77-летняя пенсионерка, еще трое мужчин в возрасте 40, 46 и 48 лет получили осколочные ранения, минно-взрывы.