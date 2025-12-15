Фото: стопкадр з сюжету ICTV

Спецпідрозділ поліції евакуював літню жінку з прифронтового міста на Сумщині, забезпечивши її безпеку та зв’язок із родиною

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Спецпідрозділ поліції "Білий янгол" провів евакуацію 86-річної жінки з прифронтового міста Ворожба на Сумщині. Літня мешканка проживала менш ніж за 10 кілометрів від лінії фронту, і через постійні обстріли соціальні служби не могли забезпечити їй належний догляд.

Поліцейські доставили жінку у безпечне місце. Під час евакуації вона хвилювалася, що через зламаний телефон втратить зв’язок із рідними. Правоохоронці підтримали її та придбали новий мобільний телефон, щоб залишити контакт із сім’єю.

Евакуація проводилася у складних умовах, і спецпідрозділ забезпечив безпеку під час переміщення.

Поліцейські наголошують, що "Білий янгол" продовжує роботу з евакуації та підтримки мешканців прифронтових територій, особливо тих, хто потребує допомоги через обмежений доступ до соціальних служб.

Раніше повідомлялося, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 18 дітей з тимчасово окупованих районів Херсонщини, серед яких наймолодшому всього 2 роки.