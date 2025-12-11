Росіяни скинули КАБ на магазин на Сумщині: двоє загиблих і двоє постраждалих

Фото: ДСНС

В четвер, 11 грудня, росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"Удар прийшовся саме в момент, коли всередині були люди", – зазначив посадовець.

На жаль, загинули дві людини: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.

Постраждали дві людини. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні – медики надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 11 грудня Росія протягом майже п'яти годин масовано атакувала територію України ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Основний удар прийняв на себе Кременчук. Через падіння уламків та прямі влучання на об’єктах виникли пожежі.