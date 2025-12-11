11:35  11 грудня
Відомий український співак став жертвою шахраїв
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
UA | RU
UA | RU
11 грудня 2025, 14:20

Росіяни скинули КАБ на магазин на Сумщині: двоє загиблих і двоє постраждалих

11 грудня 2025, 14:20
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В четвер, 11 грудня, росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"Удар прийшовся саме в момент, коли всередині були люди", – зазначив посадовець.

На жаль, загинули дві людини: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів. Ще одна продавчиня, яка була в магазині, дивом вижила.

Постраждали дві людини. Одну жінку з пораненнями доставили до лікарні – медики надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, в ніч на 11 грудня Росія протягом майже п'яти годин масовано атакувала територію України ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Основний удар прийняв на себе Кременчук. Через падіння уламків та прямі влучання на об’єктах виникли пожежі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область війна обстріли загиблі постраждалі
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
Українські штурмовики підняли державний прапор у центрі Покровська
11 грудня 2025, 16:13
У Києві підірвалися двоє людей
11 грудня 2025, 15:49
Молода акторка з серіалу "Спіймати Кайдаша" оголосила про закінчення кар'єри
11 грудня 2025, 14:50
На Прикарпатті ліквідували пожежу в меблевому цеху
11 грудня 2025, 14:36
Повернутися із СЗЧ можна буде тільки у штурмовики
11 грудня 2025, 14:15
На Сумщині судили жінку, яка прикривала друга-зрадника, працюючого на РФ
11 грудня 2025, 14:05
На Харківщині внаслідок пожежі загинули три людини
11 грудня 2025, 13:48
У Запорізькій області окупанти, переодягнувшись у цивільне, намагались потрапити в тил Сил оборони
11 грудня 2025, 13:48
Як Харків захищав готівку: секретні банківські інструкції перших днів війни
11 грудня 2025, 13:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »