За прошедшие сутки враг нанес 105 ударов по 33 населенным пунктам Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате попадания FPV-дронов и ударных беспилотников получили ранения двое гражданских: 40-летний мужчина и 35-летняя женщина. Повреждены объект критической инфраструктуры, частный дом, остекление окон двух магазинов, нежилое помещение, легковой автомобиль и ЛЭП.

В Речковской громаде из-за атаки ударными БПЛА повреждены два частных дома и складское помещение.

Правоохранители задокументировали последствия вражеских ударов.

Напомним, из-за российских обстрелов Запорожской области в течение 8 декабря пострадали 16 человек.