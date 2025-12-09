Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок влучання FPV-дронів та ударних безпілотників дістали поранення двоє цивільних: 40-річний чоловік та 35-річна жінка. Пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, приватний будинок, скління вікон двох магазинів, нежитлове приміщення, легковий автомобіль та ЛЕП.

У Річківській громаді через атаку ударними БпЛА пошкоджені два приватні будинки та складське приміщення.

Правоохоронці задокументували наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, через російські обстріли Запорізької області упродовж 8 грудня постраждали 16 людей.