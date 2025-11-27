На Сумщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна поранена

На Сумщині внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, є загиблий та поранений
Минулої доби під удари різних типів російського озброєння потрапили 25 населених пунктів Сумської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зафіксовані такі наслідки:
- Зноб-Новгородська громада – пошкоджений автомобіль, поранений 37-річний чоловік.
- Верхньосироватська громада – пошкоджено домоволодіння.
- Сумська міська громада – пошкоджений приватний будинок.
Крім того, вночі 27 листопада російські війська атакували Кролевець ударними БпЛА. На жаль, внаслідок атаки загинув 53-річний місцевий житель.
Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки російських атак.
