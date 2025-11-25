17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
25 листопада 2025, 15:12

Житель Сумщини відмовився від мобілізації, бо "інші ухиляються, а його змушують помирати на війні"

25 листопада 2025, 15:12
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Сумській області чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі за те, що він категорично відмовився від мобілізації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на tsn.ua.

Як зазначається, житель Сумщини у червні 2025 року отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав. Він зазначив, що не погоджується із рішенням ВЛК щодо придатності до військової служби, проте зазначив, що не оскаржував це. Також житель Сумщини додав, що відмовився від мобілізації через те, що "інші особи ухиляються від служби, а його примушують йти на війну та помирати".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Сумщини винним за статтею 336 ККУ. Чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, колишній начальник ТЦК за гроші допомагав військовослужбовцям тікати з частин на Сумщині. Йому загрожує чималий термін позбавлення волі.

