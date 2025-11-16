На Сумщині ворог атакував житловий сектор: ліквідовано масштабну пожежу

Фото: ДСНС Сумщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, травмована 1 особа.

Пошкодження та руйнування зазнав приватний сектор та нежитлове приміщення.

Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

За даними Сумської ОВА, за минулу добу зафіксовано понад 20 обстрілів по 15 населених пунктах у 9 громадах області. Постраждала 86-річна жінка у Сумській громаді – гостра реакція на стрес після атаки БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 16 листопада російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М з Ростовської області та 176 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та іншими. Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.