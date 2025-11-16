13:13  16 листопада
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
09:39  16 листопада
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: поліція відкрила справу
17:56  15 листопада
Дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 16 листопада
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2025, 11:49

На Сумщині ворог атакував житловий сектор: ліквідовано масштабну пожежу

16 листопада 2025, 11:49
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Сумщини
Читайте также
на русском языке

Вночі 16 листопада російські війська завдали удару по одному із сіл Сумської громади

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, травмована 1 особа.

Пошкодження та руйнування зазнав приватний сектор та нежитлове приміщення.

Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

За даними Сумської ОВА, за минулу добу зафіксовано понад 20 обстрілів по 15 населених пунктах у 9 громадах області. Постраждала 86-річна жінка у Сумській громаді – гостра реакція на стрес після атаки БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 16 листопада російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М з Ростовської області та 176 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та іншими. Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа ДСНС Сумська область БПЛА російська армія цивільні
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
16 листопада 2025, 13:13
Українські бійці ліквідували за добу 860 окупантів та сотні одиниць техніки
16 листопада 2025, 12:24
Історична угода з Францією: Зеленський обіцяє посилення авіації та ППО
16 листопада 2025, 11:07
Одещина під атакою: вогнеборці ліквідували пожежі на об'єктах енергетики
16 листопада 2025, 10:38
Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 176 БпЛА
16 листопада 2025, 10:16
Криза на Банковій: чи запускається новий політичний сценарій
16 листопада 2025, 09:50
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: поліція відкрила справу
16 листопада 2025, 09:39
Ворог обстріляв три райони Дніпропетровщини: пошкоджені будинки, є постраждалий
16 листопада 2025, 09:15
Нічна атака на Одещину: дрони РФ пошкодили сонячну електростанцію
16 листопада 2025, 08:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Вадим Денисенко
Всі блоги »